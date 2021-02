Arsenal hizo un cambio y el dato del periodista se hizo viral.

https://api.scraperapi.com/?api_key=1e0f56943452409b556fd540b2fa059c&premium=true&url=https%3A%2F%2Fpublish.twitter.com%2Foembed%3Furl%3Dhttps%3A%2F%2Ftwitter.com%2Fporquetendencia%2Fstatus%2F1360779695302803456 "Toy Story":

Porque Federico Rodas contó que Facundo Pons nació el día de su estrenopic.twitter.com/GOPCF7sNUx — ¿Por qué es tendencia? (@porquetendencia) February 14, 2021

Como ya había sucedido meses atrás con Huracán y Lali Espósito, Federico Rodas contó que Facundo Pons nació el mismo día del estreno de la primera película de ¡Toy Story!

En los estrictamente deportivo, San Lorenzo, con el debut de su entrenador Diego Dabove, le ganó de local a Arsenal por 2-1, en el estreno de ambos equipos en la Copa de la Liga Profesional de Fútbol 2021.

Anotaron para la victoria de San Lorenzo Bruno Pittón a los 4m y Franco Di Santo a los 8m y descontó para Arsenal Julián Navas a los 30m, todos en el primer tiempo.

Arsenal quiso controlar el balón en el inicio, pero San Lorenzo presionó sobre todo por la derecha y avisó ya a los 3m con Nicolás Fernández, en una jugada individual: atacó por el medio, pero se adelantó el arquero Nicolás Navarro y le tapó el intento.

Pero a los 4m vino el primer gol de San Lorenzo en la era Dabove: Jalil Elías le pasó el balón a Fernández, que avanzó por la derecha y le envió un centro a Bruno Pittón que, de arremetida y con el pie izquierdo, le pegó al balón y marcó su noveno gol con la casaca azulgrana.

Y a los 8m un centro de Gino Peruzzi por derecha que cabeceó Franco Di Santo se convirtió en el segundo tanto "cuervo".

Luego a los 14 minutos, Juan Ramírez de tiro libre, desde afuera, estrelló el balón en el palo y sacó al córner Navarro.

Arsenal sintió los dos goles y no pudo contrarrestar los avances del "Ciclón", que con Fernández, Ramírez y Diego Rodríguez superó al equipo dirigido por Sergio Rondina.

Y en el peor momento del equipo del "Viaducto", vino su primer gol de un tiro libre de Nicolás Castro por izquierda a los 30m que cabeceó Julián Navas al ángulo izquierdo de Fernando Monetti.

Resumen de San Lorenzo vs Arsenal (2-1) | Zona A - F 1 - Copa LPF 2021

A partir de allí el visitante equilibró el partido y San Lorenzo no tuvo los espacios que pudo aprovechar al principio.

La etapa complementaria fue muy equilibrada, a veces de ida y vuelta, y San Lorenzo tuvo su oportunidad a los 18m: tras una serie de rebotes Di Santo quedó mano a mano con Navarro, que tapó exigido. Arsenal emparejó y terminó dominando.

A los 39m entró Marcelo Herrera, que viene de recuperarse de una fractura del peroné izquierdo por un choque con Ángel Romero en el entrenamiento matutino del 18 de septiembre.

En esta oportunidad, el entrenador "cuervo" decidió no incluir en la formación inicial a los hermanos Ángel y Óscar Romero, pilares del equipo durante la etapa de Mariano Soso.

Además para este partido el técnico azulgrana dispuso el debut de los tres nuevos refuerzos, el delantero Lucas Melano (ex Atlético Tucumán), el mediocampista Jalíl Elías (ex Godoy Cruz), y el defensor Diego Braghieri (ex Nacional Medellín, Colombia).

Por su parte, Sergio Rondina decidió el estreno del arquero Nicolás Navarro, ex San Lorenzo, para el debut de Arsenal de Sarandí en la Copa de la Liga Profesional de Fútbol.

Para la próxima fecha, San Lorenzo ya tendrá al delantero Franco Troyanski tras arreglar los detalles que faltaban para confeccionar el nuevo contrato. El jugador llega de Unión de Santa Fe, a préstamo por un año a cambio de 200 mil dólares y con una opción de compra de 1.6 en junio o de 1.8 millones de la misma moneda en diciembre por el 60 por ciento del pase.

En la segunda jornada San Lorenzo se enfrentará el lunes 22 de febrero a las 21:30 a Colón en Santa Fe; Arsenal, por su parte, recibirá en su estadio el viernes 19 a las 21:30 a Banfield.