Arturo Puig y Jorge Marrale con El vestidor, un homenaje al teatro en Neuquén

“Es una obra que juega con los sentimientos, con momentos de humor y momentos muy dramáticos”, dijo Puig sobre la pieza. “La verdad que es una relación (la de los personajes) por momentos tormentosa y de amor. Tiene un poco de todo”, agregó.

Real

Puig profundizó sobre la historia y contó que el creador Harwood fue vestidor de un actor shakespeariano durante cuatro años. “Sabía perfectamente todo lo que pasa en un camarín”, dijo el actor.

En cuanto a su personaje, expresó: “Primero me ofrecieron hacer el personaje del actor, pero mientras la leía me gustó tanto el personaje del vestidor que propuse hacer ese. Me demanda una actividad física y mental muy fuerte, pero lo disfruto mucho”.

Sobre la relación de Norman y el actor inglés, Puig opinó: “Se conocen hace muchos años y es una relación de sometido a sometedor. Es un vínculo que tiene muchas cosas pero es un vínculo necesario”.

Por otro lado, Puig se refirió a cómo es la convivencia en escena con su compañero Jorge Marrale. “Es un gran actor. Nosotros habíamos trabajado juntos en el programa Atreverse, que dirigía Alejandro Doria en los años 90 y era fantástico. Después trabajamos en Nuestras mujeres junto con Guillermo Francella. Era una comedia estupenda. Nos llevamos muy bien. Es una garantía trabajar con él porque en el escenario debés confiar plenamente en tu compañero y eso hacemos mutuamente para luego tirarnos a la pileta sobre el escenario. Sobre todo en una obra como El vestidor que tiene momentos muy fuertes”, aseguró el actor.