Aseguran que Milani la pasa muy mal en la cárcel

La Rioja.- Mariana Barbitta, abogada del ex jefe del Ejército César Milani, denunció ayer que el militar, detenido el viernes y acusado de haber cometido delitos de lesa humanidad durante la última dictadura, está en una situación de alojamiento “alarmante” en la unidad del Servicio Penitenciario de La Rioja.

La letrada volvió a sugerir que Milani fue apresado por una conveniencia “política” del gobierno nacional, con el fin de que se desvíe la atención de los casos del Correo Argentino y del cálculo de las jubilaciones, y no descartó presentar un habeas corpus si se agrava la condición de detención denunciada.

“(Milani) está detenido en el Servicio Penitenciario Provincial (de La Rioja); está alojado en un espacio con una mayoría de condenados, en una situación alarmante. No descarto la posibilidad de un habeas corpus si la situación de detención se agrava”, enfatizó Barbitta. En diálogo con radio Splendid, insistió en que la prisión preventiva dictada contra el ex jefe del Ejército es “absolutamente arbitraria e indignante, ya que está a derecho desde el minuto cero y no hay riesgo de fuga ni entorpecimiento”. Según declaró Barbitta, el ex jefe del Ejercito de Cristina Kirchner está “preocupado, indignado y enojado”.

Por último, afirmó que se presentará mañana a la mañana a una audiencia en la Cámara Federal de Córdoba, una instancia judicial superior a la de La Rioja y que cuenta con competencia en la provincia, con el objetivo de “discutir ahí fuertemente la ausencia clara de peligro de fuga y entorpecimiento”.

El juez federal Daniel Herrera Piedrabuena ordenó la detención de Milani por la imposición de torturas, allanamiento ilegal y privación ilegítima de la libertad de tres riojanos, ocurridas en 1977. El ex jefe del Ejército se había presentado ante el magistrado para prestar declaración. Pero, sorpresivamente, el juez emitió un fallo donde dictó la prisión preventiva para evitar una posible obstaculización en la investigación.

Milani se encuentra detenido en la unidad del Servicio Penitenciario de La Rioja. Se trata de la misma cárcel en la que estuvo privado de su libertad y torturado en 1977 uno de sus denunciantes, Ramón Olivera, quien el viernes celebró la decisión de la Justicia y señaló: “Ahora se lo llevan preso a él, cuando hace muchos años él me llevaba detenido a mí”.

Reo: En ese lugar también hay otros imputados por delitos de lesa humanidad en la dictadura.