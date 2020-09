Asesinado en el mismo lugar que su papá, 12 años después

La inseguridad y la impunidad de los chorros no es cosa de ahora, es un mal que padece Argentina hace varias décadas. La triste historia de Héctor Navia Penozo es una clara demostración: el sábado por la noche, en la localidad bonaerense de Libertad, el joven perdió la vida a manos de unos malvivientes, tal como le sucedió a su padre en el 2008. De acuerdo a la reconstrucción de los investigadores, Navia Penozo salió de su casa y subió del lado del acompañante de un Peugeot 207 color negro mientras su hermano Rolando cerraba la puerta y se disponía a ingresar al vehículo. En esas circunstancias, dos asaltantes armados que circulaban en una moto los amenazaron con intenciones de llevarse el coche y las pertenencias.

"Un ladrón le pide la llave del auto, la billetera y el celular. Cuando se lo estaba dando en la mano, mi hermano bajó rápido, quiso reaccionar y no vio al otro delincuente, que le pega dos o tres tiros", relató Rolando, a Crónica TV. "Cuando escucho un disparo, ya empezamos a forcejear todos, me pegan un tiro a mí y me caigo", agregó el hermano de la víctima fatal.

Héctor, quien era padre de dos nenas, cayó al suelo gravemente herido y fue trasladado de inmediato al hospital Eva Perón de Merlo, adonde ingresó fallecido como consecuencia de un disparo en el tórax y otro en el flanco izquierdo. Por su parte, Rolando fue llevado al Sanatorio del Oeste de Ituzaingó, con un balazo en la pantorrilla izquierda y sin compromiso óseo ni riesgo de vida.

El crimen del muchacho ocurrió en el mismo lugar en el cual, el 9 de enero de 2008, su padre Desiderio Cejas Navia, que tenía 50 años, fue asesinado de varios balazos en el pecho por un delincuente que ingresó a robar al almacén y verdulería que tenía en la vivienda. En aquella oportunidad, el asaltante amenazó a una hija y a un sobrino del dueño del local que atendían el comercio para que le entregaran el dinero, por lo que las víctimas se abalanzaron sobre el delincuente y hubo un forcejeo al que se sumó Cejas Navia, quien sufrió los disparos de arma de fuego y luego, muriól. "Mi mamá está destrozada, ya enterró a mi viejo y ahora, enterró a un hijo. Yo los vi fallecer a los dos", lamentó Rolando.

Un joven, de 21 años, era buscado como sospechoso de asesinar a un muchacho para robarle la moto en la localidad bonaerense de Merlo y fue detenido en las por otro homicidio cometido el sábado pasado, también durante un asalto.

El malviviente fue identificado como Franco Santiago Gasso y fue detenido en la parrilla Los Paraísos mientras comía. El chorro llegó al establecimiento a bordo de un Peugeot 207 blanco con pedido de secuestro y la Policía, que ya había realizado varias allanamiento para capturarlo, logró aprehenderlo.