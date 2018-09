Asesinó al perro de su vecino porque lo encontró en su patio

“Lo tenemos desde toda la vida al perrito. No molestaba a nadie y no hay derecho lo que hizo este hombre, no tiene perdón de Dios”, indicaron los dueños del animal. Según algunos testigos, se habrían escuchado al menos 6 disparos.

El agresor, un comerciante de la ciudad dedicado al rubro de las telas, quedó a disposición de la justicia. La autopsia al animal determinaría la responsabilidad que le cabría debido a la gravedad del hecho.

asesino perro vecino01.jpg

