El episodio ocurrió en un comercio ubicado en 60 y 22, donde un cliente de unos 50 años ingresó para comprar cigarrillos. A la hora de pagar lo hizo con un billete de dos pesos, pero la joven le remarcó que no los aceptaban, ya que este papel moneda dejará de tener validez legal a partir de mayo.

"Pidió un atado de 10 cigarrillos y para pagar los 37 pesos que valen, abonó con cambio", relató al diario El Día la empleada, llamada Natalia Toledo. Sin embargo, entre los billetes con los que pagó el cliente había uno de dos pesos, que dejará de tener validez de manera definitiva a partir del próximo 27 de abril. Por ese motivo ella se rehusó a aceptarlo.

"Me tiró el atado en la cara, mientras me insultaba", aseguró la mujer de 20 años y agregó que el hombre comenzó a insultarla y pegarle trompadas. Incluso, la tomó del cuello y del pelo y la arrojó contra el suelo.

"Me apretó fuerte del cuello y lo sujeté de la chomba, forcejeamos y me pegó la cabeza contra un estante. Para defenderme, le di una patada en los testículos. El me agarró de los pelos y me pegó una piña", fue el relato que hizo la mujer sobre el incidente que quedó registrado por una cámara de seguridad del local.

Después que el hombre se fuera del comercio, Toledo lo siguió a la casa con su mamá y su hermano para pedir alguna explicación. "Se asomó, sin salir a la calle. Pidió disculpas y dijo que tenía muchos problemas", contó Natalia, quién denunció al agresor por lesiones en la comisaría 5ta de la ciudad platense.

Meses atrás, el Banco Central de la República Argentina (BCRA) anunció que hasta el 27 de abril habrá tiempo para cambiar los billetes de dos pesos en cualquier sucursal bancaria, ya que desde mayo dejarán de tener validez. Sin embargo, algunos comercios ya se muestran reacios a aceptarlo.

