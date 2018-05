ATEN Capital llamó a rechazar la propuesta y seguir con el paro

Desde la seccional Capital, Ángelica Lagunas explicitó su rechazo a la nueva oferta por considerarla "insuficiente" respecto de las expectativas que tiene su sector en el marco de la discusión salarial.

La postura de la dirigente gremial tiene fuerte poder hacia el interior de la asamblea neuquina, que es la más numerosa –por mucho– de todas las que reúne ATEN en la provincia.

ATEN Capital debate desde las 10 en el CEPM 72, pero minutos antes de que comience la asamblea difundieron un documento en el cual expusieron las razones del rechazo a la propuesta oficial y llamaron a continuar con las medidas de fuerza por cinco días más.

"La CD de ATEN CAPITAL valora los logros de esta huelga que han sido plasmados en el acta luego de más de 40 días de paro en respuesta a las dilaciones del Gobierno, y gracias a la valentía y firmeza de cada compañero y compañera que sostuvo las medidas definidas en las asambleas", comienza el texto, que luego explicita el rechazo.

"No obstante proponemos rechazar el acta del 27 de mayo porque no contempla una recomposición salarial que nos permita recuperar el poder adquisitivo. Las dilaciones demuestran que los recursos económicos de la provincia están destinados a los negocios privados y no al sostenimiento del sistema público de educación y de salud", agrega.

Desde ATEN Capital realizaron una contrapropuesta con los siguientes puntos:

Que se corrija la redacción del punto 1), quitando el mes de enero de 2019.

La suma fija que se propone por única vez en dos cuotas, es absolutamente insuficiente, lejos del 12% que solicitamos.

Que en el punto 2) el gobierno proponga una fórmula para la incorporación en el básico.

En el punto 4) los "errores de liquidación" deben ser subsanados de inmediato ya que día a día perdemos un porcentaje de esos montos por la inflación.

En el punto 5), pedimos que quede explícito que se deroga la resolución 600/18.

En el punto 6), que quede expresada la fecha para la mesa técnica que trate el aumento de las partidas.

Además, ATEN Capital propone cinco días más de paro y bloquear el ingreso de tutores en las escuelas. "Denunciamos los ataques a compañeras y edificio del CPEM 34, durante el fin de semana. Este elemento se suma a los ataques sufridos por compañeras de directiva. Serán radicadas las denuncias penales por cada caso", concluye el texto.

