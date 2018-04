"El Gobierno no nos está convocando a la mesa de negociación, tiene que convocarnos para resolver el conflicto que tiene en las escuelas. Vamos a estar hasta las 15 y mañana vamos a hacer lo mismo porque acá están las respuestas que venimos buscando hace siete semanas", sostuvo el secretario General de ATEN, Marcelo Guagliardo, en declaraciones a LU5.

El gremio inició la jornada de fuerza cerrando las escuelas neuquinas y dejando un cartel que decía "escuela cerrada, maestrxs en Casa de Gobierno exigiendo mesa de negociación". Además, los manifestantes responsabilizan al Gobierno de la falta del dictado de clases al no convocar ni llevar una nueva propuesta salarial.

Guagliardo recordó que "el Gobierno hizo una propuesta el 20 de febrero prorrogar por un solo trimestre y nada más. Eso es lo único que planteó, en un año en el que la inflación no estará por debajo 23 o 24% . Dejar un acuerdo cerrado con incertidumbre el resto del año es mantener un conflicto latente que no que remos que pase".

Además, indicó que la Provincia está en condiciones de mejorar la propuesta. Sobre las fajas, el gremialista señaló que las que colocaron para "dar cuenta que las escuelas no están como deberían estar por falta de una mesa de negociación y que los maestros estamos en Casa de Gobierno esperando una respuesta.

