"Somos miles quienes le decimos al gobernador que se equivoca si piensa que dilatando la convocatoria a la mesa de negociación, este colectivo docente se va a doblegar. Pareciera que no conoce todavía a las maestras y maestros de la provincia de Neuquén", aseguró el secretario general de ATEN Capital durante el acto que cerró la convocatoria.

El dirigente también le habló a la ministra de Educación Cristina Storioni, quien días atrás aseguró que serían descontados los días que los docentes no trabajaran: "Ya sabemos que ese discurso lo dice todos los años, sepa ministra que si hay que aplicar descuentos es a los funcionarios que todo el verano durmieron, que no recorrieron las escuelas, que no estuvieron resolviendo la situación de infraestructura. Ahí tiene que ir el descuento, señora ministra".

La huelga de los docentes se extenderá en el tiempo si el gobierno no hace una mejora de la oferta en el marco de la paritaria de la educación. En la segunda semana de paro desde que inició el ciclo lectivo, el gremio de los maestros consideró que el nivel de acatamiento fue similar al registrado el lunes y martes de la semana pasada.

Para este jueves se espera que se lleven adelante las asambleas para definir cómo continuarán las acciones de reclamo.

