Atendió el llamado de emergencia del Rojo y ya entrenó

“Las expectativas son grandes. Tengo muchas ganas, por ahí no pude hacer la pretemporada con el resto de los chicos, pero hablé con el profe para seguir ajustando en ese aspecto. Es otro ritmo, otra categoría”, destacó quien venía jugando Lifune con el Dino tras su primera práctica en La Chacra.

El recibimiento de sus nuevos compañeros fue óptimo y mucho ayuda que a varios los conocía. “Me encontré con un plantel muy piola, todos me dieron la bienvenida de la mejor manera. Mi idea es sumar desde el lugar donde me toque. Es una experiencia nueva, espero estar a la altura”, comentó Seba, quien en Maro anotó un total de 97 goles (“el único lamento es que quedé cerca de llegar a los 100”).

Un lindo desafío

Tiene claro que llega por la vancante que dejó Abayián y asume el reto de hacer que no se lo extrañe tanto. “Voy a dar todo de mí para reemplazar de la mejor manera a Guido. Me voy a esforzar al máximo, dar el 100% y demostrar por qué la gente del Rojo me venía buscando”, explicó el eficiente atacante.

Sabe también que le van a pedir goles. “Estoy muy contento. Ojalá que pueda ayudar, soy delantero y vivimos del gol para tener confianza. Espero hacer mi trabajo y ayudar al equipo”, culminó y agradeció la banca de su padre, dueño de la empresa de ambulancias.