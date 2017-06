Aterrizaje de emergencia por temor a un atentado

Alemania.- Tres hombres de nacionalidad británica fueron detenidos el sábado en Colonia, Alemania, después de que el avión en el que viajaban -de EasyJet-, que volaba de Liubliana (Eslovenia) a Londres, desviara su ruta e hiciera un aterrizaje no programado allí, luego de que los pasajeros informaran que había hombres que estaban hablando de “asuntos terroristas”. A uno de ellos se le incautó la mochila, que fue destruida pese a que no se hallaron explosivos. Las autoridades investigan si los hombres, de 31, 38 y 48 años, planeaban un ataque, aunque no descartan una explicación “inocente” de los hechos.