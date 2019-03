Atropelló a una joven, se fugó y ahora lo buscan

Paula, mamá de la joven, dialogó con LMN tras viralizar por las redes su pedido de información sobre el conductor fugitivo.

El hecho ocurrió en la esquina de Roca y Sarmiento, cuando su hija iba de camino al trabajo. “El hombre, que iba en un Ford Escort gris de los 90 por lo que aportó un testigo, la embistió a mi hija que quedó sobre el capot y la llevó unos 10 metros arriba hasta que frenó y la tiró al suelo”, contó Paula.

10 metros llevó a la joven arriba del capot.

La madre de la víctima indicó que, durante esa distancia, la joven fue arrastrada por el conductor de un Ford escort gris, hasta que frenó y la tiró al suelo. luego se dio a la fuga.

“Ella quedó en shock por lo que no recuerda la cara del tipo, que le pidió disculpas y le dijo que no la había visto. Después, se fue como si no hubiese pasado nada”, detalló la mamá de la joven.

Tras ser auxiliada por un hombre que vio el accidente, la chica se fue hasta su trabajo y de allí se terminó yendo al hospital.

“En la guardia le dieron algo para el dolor, pero no le hicieron ninguna placa por las dudas de que tuviera algún daño interno. Le dijeron que si le seguía doliendo volviera”, explicó la mujer.

La bronca aumentó cuando fueron a denunciar. “En la Comisaría 23 le dijeron que en esa esquina no hay cámaras y que tiene aportar datos más precisos para que puedan avanzar en la investigación. Además, para entregarnos una copia de la denuncia le pidieron un sellado de 90 pesos”, reveló.

