Attaque festeja sus 30 años con Triángulo de fuerza, su nueva placa

Neuquén.- Attaque 77 llega hoy a Pirkas para presentar su nuevo trabajo discográfico: Triángulo de fuerza, que saldrá a la venta en abril. También aprovechará para festejar sus 30 años de carrera. “Estamos muy contentos de haber llegado con cierta salud a 30 años”, señaló Luciano Scaglione, bajista del trío.

El disco, del cual se conocen varios singles (la original forma en la que decidieron mostrar sus nuevos temas), cuenta con los mismos condimentos que el grupo ya tiene como marca registrada: poderosas guitarras distorsionadas, la potencia de su batería, enojo, fuerza y mucha crítica social (la canción “A cielo abierto” habla de la explotación y de los problemas que está generando en San Juan). “Hemos recorrido Argentina de punta a punta y gran parte de Latinoamérica. Mejores ojos que los nuestros no hay para tratar esas temáticas, porque hemos hablado con las personas que las sufren y nos hacen reaccionar”, relató el músico, y agregó: “‘A cielo abierto’ toca la problemática que se está viviendo hace 20 o 30 años, donde a las multinacionales de otros países, que no pueden hacer en sus lugares de orígenes lo que hacen acá, los gobiernos las liberan de los pagos de impuestos, destruyen todo y se llevan muchísimo dinero”.

Maduración

Ocho años fue el tiempo que se tomó Attaque para grabar su nuevo álbum (su último fue Estallar, en 2009), lo cual está relacionado directamente con las intensas épocas en las que la formación no paraba de tocar en ningún momento.

“Fueron años de un trajín importante. Grabábamos un disco por año. Llegamos a estar de gira tres meses en una combi, dos en un colectivo. Veníamos de una época en la que nos decían que las cosas tenían que ser de un modo determinado, y hemos aprendido con el tiempo lo que es tener un grupo de música. Pasamos los 40, tuvimos hijos y nos empezamos a tomar todo con más calma para disfrutar más de la familia y del grupo mismo”, explicó el bajista.

Crítico

Attaque siempre tuvo un compromiso social, incluso en varias oportunidades en esta ciudad apoyó la lucha obrera de Zanon. Sobre el gobierno de Mauricio Macri y de los políticos de Argentina, Scaglione dejó su reflexión: “La política argentina está en deuda con el pueblo. No hemos visto un cambio, no hemos visto soluciones para los pobres o para situaciones que tiene el país. No me gusta el gobierno de Macri, ni el gobierno anterior, ni el de Menem, ni el de De La Rúa. Me parece que la raza política en este país tendría que hacer un mea culpa y una retrospección para ver con qué se está fallando tanto”. Luego agregó: “No surgen líderes jóvenes con ideas jóvenes que modifiquen y ayuden a la gente. Venimos acarreando ideas viejas que no funcionan”.