Ese compilado fue difundido en las últimas horas y se nota claramente como va creciendo la irascibilidad del hombre ahora detenido.

"No estoy contento con la decisión que tomaron. Estoy súper herido. Les di todo sin conocerlos y que me digan que ahora se van a Mendoza. Igual, obviamente, yo tengo un plan B y un plan C, tengo tres equipos de cocina armados por si ustedes se van, soy un empresario. El día que tu novia se hizo la loquita ya sabía que se iban a ir todos, así que avisale a tu novia que en la gastronomía el jefe es el que manda, no los empleados", sostuvo en un primer audio que le envió Tinari a un joven que le había anunciado su renuncia.

Y prosiguió: "Si no me das toda la ropa que te di, la Tromen, el XL que le di a la gorda esa deformada, los gorros, la ropa que me deben y no me pagan lo que me tienen que pagar, los voy a buscar por todo Pinamar y esto no es una amenaza, es una advertencia. No van a poder trabajar en ningún hotel, amigo. Esto es poder político, pa".

En otro de los audios, y quizás el más fuerte, que compone el rejunte de maltratos, el ex rugbier oriundo de la localidad bonaerense de Morón ya se mostró desbocado y amenazó a los empleados de manera más violenta.

"¿Quién se quiere ir? Está la puerta abierta, eh. El que se quiere ir que se vaya. El bartender que trajo este pelotudo, no es bartender -mientras se escucha de fondo un fuerte golpe sobre una superficie metálica-. No entienden lo que es un buen jefe ustedes, no entienden. No acaparan lo que es un buen jefe, todavía no acapararon", decía mientras subía el tono de voz.

Y agregó: "¿Qué te cobré a vos de las gafas? ¿Te cobré las gafas? ¿Te cobré los 20 mil que le debías al pelotudo de tu novio? O hacés lo que yo te digo o tenés la posibilidad de irte ahora. El barman me hizo una limonada que le dije cuatro veces que no la haga. ¡Que se vaya! ¡Pero la puta que lo reparió, vos y la limonada!".

Con la misma tónica, Tinari añadió: "Acá hay un horario y una regla porque me salió 4.000 dólares esta casa de mierda. ¿Y sabés qué? Los empleados salen de abajo de la tierra. Nadie es imprescindible. Y si tu barman se quiere ir, que me chupe la pija, salen de abajo de la tierra, ¿entendiste?".

Y concluyó con una amenaza: "Yo soy bueno, pero si soy malo soy recontra malo. Si vos querés a Dios, tenés a Dios; y si querés al diablo, tenés al diablo, eh".

-> La denuncia por violación que lo llevó tras las rejas

Los investigadores lograron establecer que Tinari había alquilado, en los primeros días de la temporada, varias habitaciones en el Hotel Trinidad para alojar a sus empleados, pero luego reservó una casa para alojarlos allí.

Una de la empleadas -de quien se preserva su identidad- el 6 de enero que el pasado 22 de diciembre fue abusada sexualmente en una de las habitaciones del hotel en la cual descansaba. Un vocero judicial con acceso al expediente indicó que la joven realizó al denuncia el pasado 6 de enero en la Comisaría de la Mujer de Pinamar.

Luego de una serie de tres allanamientos ordenados por el fiscal Juan Pablo Calderón, a cargo de la Unidad Funcional de Instrucción (UFI) 4 de Pinamar, se logró la aprehensión del acusado.

El hombre fue detenido en la casa que albergaba a los empleados, indicaron las fuentes. Los otros dos lugares allanados fueron el balneario donde funcionaba el restaurant y la casa donde se alojaba el empresario. Tinari fue imputado por el delito de “abuso sexual con acceso carnal”, señalaron las fuentes.

En tanto, el hombre también está siendo investigado en el marco de otra causa tras la denuncia presentada por otra de sus empleadas, quien dijo que Tinari le ofreció dinero a cambio de tener sexo con clientes del balneario.

Esta denuncia es investigada por el fiscal de Madariaga Walter Mercuri, quien caratuló al expediente como “tentativa de explotación del ejercicio económico de la prostitución y trata laboral”, que de confirmarse esta última acusación, la investigación pasará al fuero federal.

El empresario será indagado en las próximas horas por el fiscal Calderón, concluyeron las fuentes.