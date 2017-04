Aún no hay línea directa entre la AFA y Sampaoli

“Es algo injusto para todos porque hay un entrenador trabajando y no he hablado con nadie. A mí sólo me vincula el partido de mañana (por hoy) con el Sporting (de Gijón) y es algo que deben resolver ellos en Argentina. No he tenido ningún contacto relacionado con ese tema”, declaró Sampaoli en conferencia de prensa.

También se ha venido rumoreando el nombre de Sampaoli como posible nuevo entrenador del Barcelona, donde Luis Enrique ya anunció que no seguirá en el banquillo del Camp Nou la próxima temporada.

Sin embargo, el ex técnico de la selección de Chile no quiso explayarse sobre su posible salida del club sevillano para pasar a dirigir a la Argentina, actualmente en zona de repechaje en las eliminatorias sudamericanas, cuando restan sólo cuatro fechas.

Mañana habrá una reunión clave de los dirigentes de AFA con el Patón para definir su futuro.

Sanción a Messi

En tanto, en la Asociación son optimistas con la posibilidad de rebajar la sanción impuesta por FIFA a Lionel Messi.

Según estiman en el buró de abogados españoles contratados para la apelación, la medida puede sufrir una reducción de una o dos fechas.

El letrado español Juan de Dios Crespo y su colega argentino Ariel Reck tienen hasta el próximo jueves para presentar los argumentos para que la Comisión de Apelaciones de la FIFA tome después una decisión para ver si se adelanta el regreso del rosarino, que por ahora sería en la última fecha.