Rauda JM: cómo es el súper deportivo argentino que les rinde homenaje a Fangio y Traverso

Esto no es cosa de todos los días: un súper deportivo fabricado en Argentina irrumpe en el mercado nacional y promete cumplir todos los deseos de los amantes de las pistas y la velocidad. Se trata del Rauda JM , un biplaza sin techo 100% artesanal que combina exclusividad y potencia con un guiño a la historia del automovilismo local .

Juan Manuel Fangio, Juan María Traverso y un súper deportivo potente

El diseño, a cargo del argentino Alejandro Conzón, incorpora elementos aerodinámicos inspirados en el TC2000, como difusores delanteros, un piso optimizado y un alerón trasero monoplano. La preparación mecánica, realizada por Gustavo Penin, eleva el rendimiento del vehículo, convirtiéndolo en una opción ideal para quienes buscan emociones fuertes en circuitos.

rauda jm 2.jpg Una bestia en la pista: con chasis tubular y diseño aerodinámico, su motor trasero alcanza los 240 CV. Foto: Facebook Rauda Automóviles

En ese sentido, el corazón del Rauda JM es un motor trasero Ford 2.0 atmosférico potenciado de 170 a 240 CV, asociado a una transmisión manual de seis velocidades que reemplaza la de cinco del Díscolo y mejora su desempeño. Con un peso de 730 kilos, además, el JM ofrece una relación peso-potencia que garantiza aceleraciones vibrantes. Y su chasis tubular, suspensión independiente en ambos ejes y frenos a disco ventilados aseguran un manejo ágil y preciso.

La fabricación artesanal es un sello distintivo del JM. Los clientes pueden participar activamente en la construcción de su vehículo, desde la elección de neumáticos hasta ajustes en la suspensión, haciendo de cada unidad una pieza única. Este enfoque, combinado con su diseño que prioriza la aerodinámica, posiciona al JM como un auto excepcional para pista y, por qué no, también para circular en la vía pública.

rauda jm 3.jpg Aunque puede habilitarse para circular por la vía pública, el Rauda JM no equipa airbags, frenos ABS ni control de estabilidad.

Sin embargo, eso no quita que el Rauda JM presente algunas limitaciones. Al no contar con techo, luneta ni ventanillas, no es apto para días de lluvia. Además, por fabricarse bajo la Ley de Autos Artesanales, está exento de incluir airbags, frenos ABS o control de estabilidad, elementos de seguridad obligatorios en otros vehículos nuevos de calle.

El Rauda JM ya está a la venta, y su precio es de US$55.000 para uso en pista, con un costo adicional de US$2.000 para la certificación y patentamiento que permite circular en la vía pública. Aunque no se especificó la garantía, su conexión con la tradición automovilística argentina lo convierte en una propuesta más que atractiva y digna de aplaudir de pie. Es que, en definitiva, el Rauda JM es más que un auto; es una experiencia de conducción pura para quienes buscan adrenalina, sea donde sea.