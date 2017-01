Ávila: "Cuanto antes arranque el torneo, mejor"

Neuquén.- La incertidumbre por el comienzo de la segunda parte del Federal A mantiene en vilo a Independiente de Neuquén, que sigue realizando partidos amistosos para llegar de la mejor manera al inicio.

De los seis que disputó, no conoció la derrota y tuvo en Mario Ávila a uno de sus jugadores más claros. Convertido a volante por derecha, el cordobés le aportó mucha dinámica al equipo e incluso siguió llegando al gol. “Creo que voy a jugar de volante todo lo que queda del torneo. Me siento cómodo, me ha ido bien, estoy llegando al gol, así que contento. El recorrido que hago es mayor, pero la verdad que me está sentando bien el puesto”, analizó el propio jugador.

A nivel equipo, Ávila consideró que se están preparando bien para el arranque que, espera, se dé lo antes posible. “El equipo se va perfilando; los titulares fueron casi siempre los mismos y no nos han convertido muchos goles”, lanzó. ¿Hay ansiedad por el inicio? “Estamos tranquilos pero la idea es arrancar de una vez porque a medida que pasa el tiempo se le complican los trabajos al cuerpo técnico. Cuando arranque vamos a estar listos, pero cuanto antes, mejor”, especuló.

Por último se refirió a los nuevos refuerzos, Federico Allende y Federico Illanes, quienes “le van a aportar mucho al equipo”. El primero “puede jugar en cualquier puesto de la defensa” y el segundo “va a ayudar mucho a Manolo (Berra) con su despliegue”, cerró.