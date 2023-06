Axel Kicillof: “No hay fórmulas confirmadas en el FdT”

El gobernador de la provincia de Buenos Aires Axel Kicillof afirmó hoy que “no hay fórmulas confirmadas” en el distrito bonaerense para las Primarias Abiertas, Simultáneas y Obligatorias (PASO) del 13 de agosto, reiteró que hará “lo que le convenga al conjunto” del Frente de Todos (FDT) y pidió “no precipitar los tiempos”, de cara al cierre de listas, previsto para el próximo 24 de junio. Así, el ex ministro de Economía se desdijo con respecto a sus declaraciones del pasado jueves, cuando había advertido que Verónica Magario volvería a acompañarlo en la boleta.

“Sé que hay mucha ansiedad y que se está discutiendo el tema. Se va a hacer, por lo menos en mi caso, lo que le convenga al conjunto del FdT. Me parece bien que así sea”, planteó el mandatario bonaerense durante una entrevista que brindó a la radio El Destape. En ese contexto, el ex funcionario de Cristina Fernández de Kirchner no descartó la posibilidad de ir por la presidencia.