Embed

“Hace varios años, durante una entrevista para la revista Pronto, me hizo vivir una situación incómoda. Se quiso propasar. Por suerte, tuve la actitud para poner un freno”, expresó y siguió diciendo: “Cuando yo lo conté en la redacción me cargaban y me decían ‘te lo levantaste’, y se reían”.

Paula Galloni2.jpg

En este sentido, Galloni manifestó que decidió hablar porque su nombre apareció en el programa Incorrectas (América) y pensó que era apropiado aclarar la situación. “Stefy Xipolitakis me nombró en el programa de Moria y ella como panelista sabe que cuando una persona sufre una situación incómoda no puede salir ella a hablar. La llamé y le dije que me tendría que haber consultado si yo quería hablar. Por eso hablé, no fue abuso, pero fue incómodo lo que viví con Axel... Yo era una chica joven y estábamos en un monoambiente haciendo la entrevista y por suerte yo me levanté y me fui”, retomó su relato y luego contó, a su parecer, qué es lo que puede haber pasado por la cabeza de la ex Violetta, en el momento del móvil del domingo que generó polémica: “Creo que a Tini le pueden haber llegado comentarios. Cuando yo lo dije me llegaron muchos mensajes de chicas… Tal vez en el anonimato también haya chicas que hoy me escriban”, finalizó.

TINI.jpg

Paula ya había revelado este episodio semanas atrás en Nosotros a la Mañana, pero no había dado el nombre del cantante que la había acosado.

LEÉ MÁS

Acosada a los doce