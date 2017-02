Axel se salvó de milagro de un accidente de avión

Buenos Aires.- Axel fue testigo directo de lo que pudo ser una tragedia aérea. El cantante argentino se encontraba en Estados Unidos trabajando en su nuevo disco y en su regreso al país, tomó el vuelo AR1301 de Aerolíneas Argentinas. Lo terrorífico fue que la aeronave se prendió fuego minutos antes de despegar del aeropuerto John Fitzgerald Kennedy.

“¡Estamos todos bien! Estaba filmando el despegue, explotó y se prendió fuego el motor del avión. Muy bien manejada la situación por la tripulación”, aseguró el intérprete en su cuenta de Twitte, y compartió con sus seguidores una grabación del momento exacto de la explosión.

Por surte no hubo heridos y la situación fue controlada rápidamente por los bomberos y el personal del aeropuerto.

“Yo vivo viajando en avión por las giras, pero nunca me había pasado una cosa así. Fue un susto importante, estábamos carreteando para despegar. No sé si llamarlo destino, porque si pasaba tres minutos después por ahí no estábamos hablando”, explicó en diálogo telefónico con TN.

“Nosotros sabemos que el combustible está en las alas y cuando ves que las turbinas se prenden fuego decís ‘esto puede volar todo’”, agregó.

Tras el incidente, el cantante se fue a un hotel para poder descansar. Todavía no pudo regresar al país y aguarda la reprogramación de su viaje como el resto de los pasajeros.