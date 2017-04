Buenos aires.- José Di Leo, ayudante de Edgardo Bauza, insultó al presidente de AFA y al vice en un video casero que se viralizó, aunque luego se disculpó y explicó que se trató de una broma. “Escuchame, Chiqui Tapia, mirá dónde me largaste: seco, me hacés laburar... Vos y ese Angelici ¿por qué no se van a la concha de la lora? Pedazos de hijos de puta”, lanzó el colaborador.