Baclini se puso bravo en las redes con Cinthia

En su cuenta de Instagram, Martín expresó de forma contundente: “Pedí disculpas sin tener la culpa, bajé la cabeza teniendo la razón. Hice por otros lo que nunca harían por mí. Oculté que estaba mal para no preocupar a nadie. Entonces no me digas que soy egoísta, porque perdí la cuenta de las veces que coloqué la felicidad de otros por encima de la mía”.

“Amo la vida tal cual es...”, cerró el empresario.

Ante el texto publicado, sus seguidores inmediatamente especularon -al no dar ningún nombre- que es se trataba de Cinthia Fernández.

Golpe

Por el momento, la bailarina no se hizo eco del texto publicado por su ex. Sin embargo, el miércoles la panelista de Los ángeles de la mañana le pegó a Baclini, quien confirmó que había empezado una historia con Agustina Agazzani.

“El tiempo es un maestro sabio que te ayuda a descubrir: las mentiras ocultas, las razones más ciertas y las personas falsa. Todo vuelve, cartón”, escribió Fernández en una de sus últimas Stories de Instagram.