Bailando 2021: ¿Una ex campeona paga el portazo en Telefe y vuelve a las pistas?

25HOVOSOGZKZJGYSTEG3VJ3OHI.jpg

Pero su parte, Agustín “Cachete” Sierra, flamante campeón de Cantando 2020, y Ángela Leiva, que pese a salir segunda conquistó a todos con su poderosa voz desde el día uno, volverán a la famosa pista aunque desde otro lugar. Confirmados para la vuelta del ciclo de Marcelo Tinelli, se manifestaron entusiasmados por la convocatoria.

https://graph.facebook.com/v8.0/instagram_oembed?url=https%3A%2F%2Fwww.instagram.com%2Fp%2FCKGGLZihLKn%2F%3Futm_source%3Dig_web_copy_link&access_token=EAAGZAH4sEtVABAEwDwgVRSATa2YT3AWWCEZCnkE1ZC9pFLupXuk34y176MiV9gzVbdiZAFpZCxghyIJmJSvOoMGo7ZCCfZC3Iwo5MZBssDIxd9KIUUZAUUmaq0JCL0yPY3C1VDIpXBDBrOViIqZAn09agckspWx9RSyzZBf6VMeTVuXYAZDZD View this post on Instagram A post shared by Jorge Luengo (@negroluengo)

“¡Sí!¿Cómo no? ¡Yo acepto bailar!”, dijo de inmediato la ex compañera de Brian Lanzelotta. Agustín, que cuenta con un back-up de baile previo que le dieron los completos talleres de Cris Morena, confirmó con seguridad su incorporación al reality de danza. “¡Sí, obvio! Después de esto… Desde los 8 años hago coreografías. Desde los 22 hasta ahora, no tanto, pero lo aprendido está”, aseguró el ex Chiquititas que a base de carisma y simpatía se ganó el cariño de la audiencia.

Vigna viene de ser una de las grandes animadoras de MasterChef Celebrity, dado que ella era la encargada de entrevistar a los participantes, a través de las plataformas de redes sociales del canal.