Guadalupe Maqueda

maquedag@lmneuquen.com.ar

Desde las 4 de la madrugada no se bajaba del taxi y estaba agotado. Necesitaba parar un poco. Su novia y su suegra se encontraban en el último festejo del año que impulsó la radio Puerto Argentino y no se le ocurrió mejor idea para relajarse. Agarró el equipo de mate, se fue a Parque Norte y entre show y show, asistió al sorteo de una casa en el que fueron anotados cientos, incluidos él y su compañera.

Ocurrió el domingo por la noche cuando en medio del festejo sacaron un cupón con terminación en 1, luego dijeron su nombre, pero le pifiaron por una letra en su apellido. Hasta ahí, no lo creía cierto. El sueño de la casa propia recién le hizo clic al escuchar el DNI. Era él, Fernando Arrix, de 33 años.

Vive con su madre en el barrio Villarino y hasta hace un tiempo daba clases de tango, porque además de recorrer la calle en un taxi 12 horas al día y escuchar decenas de historias y problemas, como si fuese un psicólogo, le gusta mucho el baile. Tanto es así que entre el sonar de una murga -Galantes del Momo- y luego los pasos del folclore, nació el amor con su pareja.

“Si te cuento, no me vas a creer. Yo no sabía del sorteo de la casa ni estaba por eso, me sentía agotado y estaba ahí para pasar un buen momento”, comentó Fernando a LM Cipolletti con un tono de voz tan calmo que define su andar en la calle, apacible. Ni él ni su compañera tenían casa propia ni la remota posibilidad de conseguir una, pese a que ambos trabajan a destajo para juntar un mango y soñar una vida juntos. “Nosotros sacábamos la cuenta de que necesitábamos un millón y medio de pesos para edificar y se nos hacía muy difícil llegar”, relató.

Por eso, cuando al día siguiente Fernando abrió los ojos y despertó, descansado, con las ideas más claras, dimensionó lo que le había pasado. Finalmente se le figuró el sueño de compartir un techo con su novia y proyectar una familia, y al contarlo esbozó una sonrisa.

“Ha sido un año muy duro para mí, por lo que recibir este premio es una bendición de Dios”, confesó. Y agregó: “Uno trabaja, se esfuerza y aun así es difícil llegar. Y si de un día para otro tenés tu casa propia, es de no creer”.

Fernando ahorraba peso por peso para comprar una vivienda junto a su novia, pero tuvo un golpe de suerte por la generosidad de un comerciante cipoleño.

Ahora, a buscar un terreno

El problema es que aún no consigue un terreno y admitió que con los precios que maneja el mercado actual es casi imposible adquirir uno. Sin ir más lejos, por el último lote que vio piden una cifra de locos: 750 mil pesos. Pero no se desalienta y seguirá buscando junto con su pareja. “Tenemos que ver la forma de pagarlo porque si no, podemos perder la casa. Seis meses tenemos para retirarla”, comentó.

La casa fue donada por un joven empresario que quiso devolver a la sociedad un poquito de todo lo que le dio en poco tiempo. Es que al cabo de dos años tiene tres corralones -uno de ellos en Naciones Unidas- y un gran porvenir con la construcción en seco.

Se trata de Marcos Munguia, quien articuló acciones con la radio Puerto Argentino, de la que es auspiciante, para donar la vivienda en el cierre del año. “Queríamos donar esta casa en un gesto de gratitud”, contó.

“Si Dios me dio la casa, me dará la oportunidad de conseguir un terreno. Me viene muy bien porque con mi pareja queremos irnos a vivir juntos y estamos buscando”. Fernando Arrix. Ganó el sorteo en la fiesta de fin de año de FM Puerto Argentino

Así se levantará la vivienda

La casa que ganó Fernando Arrix en un sorteo de la radio Puerto Argentino y un comercio cipoleño tiene 36 m2 divididos en dos dormitorios, baño y cocina-comedor integrados. Se construye con montaje en seco y se entrega lista para ser habitada. Lo único que el propietario tiene que hacer es la platea y el contrapiso, todo lo demás lo coloca el corralón de Munguia. La construcción la hará una empresa especializada, y Arrix sólo debe pagar los ayudantes.