Bake Off: Samanta Casais pasó a la final y estallaron los memes

Antes de arrancar el ciclo, Turner Latin America, la productora del envío, emitió un comunicado en relación a la controversia que desató Samanta al romper la regla de ser pastelera amateur, luego de que en la última semana se confirmara que tenía experiencia profesional en la materia y que no era solo una empleada administrativa, tal como había sido presentado en el programa."Debido a la aparición en medios y redes sociales ocurrida en los últimos días de material fotográfico y videos que dejarían en evidencia posibles falsedades incurridas por parte de una de nuestras participantes en la segunda edición de Bake Off Argentina , el gran pastelero, desde la producción informamos que nuestros equipos se encuentran llevando a cabo las averiguaciones tendientes a su verificación , como así también cualquier posible inobservancia a las reglas de participación", remarcaronen una comunicado desde Turner.

https://twitter.com/CocinaTelefe/status/1277426394360938496 El jurado analiza las tres esferas de chocolate y hace su devolución a los participantes #BakeOffArgentina pic.twitter.com/MT8IaqBbMk — #BakeOffArgentina (@CocinaTelefe) June 29, 2020

Luego de que los participantes se midieran con la elaboración de una esfera de chocolate y una torta ópera, el jurado definió a los dos grandes finalistas del programa. Samanta fue la primera elegida por su desempeño en la prueba técnica. Luego, llegó el turno de Damián y la despedida de Agustina. “Tengo la tranquilidad de que di todo. Estoy sumamente agradecida con todo lo que me dio este programa. Estoy feliz con la gente que conviví, con los amigos que me llevo y con la seguridad que me llevo. No me siento perdedora, siento que lo único que hice fue ganar”, dijo la joven que quedó eliminada.

La reacción en las redes

https://twitter.com/tizi_17/status/1277492917146394625 #BakeOkffArgentina#samanta : siento que no me quedo bien // la torta pic.twitter.com/owiSIQXarb — і ż і а п а (@tizi_17) June 29, 2020

https://twitter.com/camiboloss_/status/1277427754963742721 Cuando samanta dice que se puso el pañuelo que le regaló agus para dedicárselo a ella pero cuando nesecito ayuda NO LE IMPORTO Y NO LA AYUDO UNA MIERDA #BakeOkffArgentina pic.twitter.com/fzUppTqR4o — camu (@camiboloss_) June 29, 2020

https://twitter.com/CristianPhoyu/status/1277423515843604486 Samanta llega a la final usando un pañuelo de Agus. Vení #GameOfThrones, aprendé de #BakeOffArgentina lo que es un arco narrativo. — Cristian Phoyu (@CristianPhoyu) June 29, 2020

https://twitter.com/NaiYunes/status/1277438388166107138 Sachanta diciendo que le dedica todo a Agus cuando ella es una acomodada que le robó la final

Nosotros:#sachanta #samanta #BakeOkffArgentina pic.twitter.com/pYKD5e0MN7 — Nai Yunes (@NaiYunes) June 29, 2020

https://twitter.com/lagordaniembro/status/1277448020481671175 Samanta: Traje un amigo. No es bueno pero nos sirve para completar los 11.



El amigo: pic.twitter.com/Wx3dWoeEd4 — La Gorda Niembro (@lagordaniembro) June 29, 2020

https://twitter.com/lukillah/status/1277437488202682374 #BakeOkffArgentina TODO ESTO ESTA MAL, ESTA PRODUCCION ESTA MAL, SAMANTA ESTA MAL, TODO ESTE MALDITO SISTEMA ESTA MAL Y TU LO SABES, PAULA CHÁVES pic.twitter.com/jfFA4WrY73 — lucas (@lukillah) June 29, 2020

https://twitter.com/GureisuKusanagy/status/1277435892970459141 Yo esperando que sea todo mentira y pierda Samanta #BakeOkffArgentina pic.twitter.com/VRLua8AkV7 — Gureisu.Kusanagy (@GureisuKusanagy) June 29, 2020

https://twitter.com/francastagnaro/status/1277435542771286017 Samanta: "Le quiero agradecer a mi jefe que me dio licencia para poder venir a participar de #BakeOkffArgentina"



El jefe: pic.twitter.com/0DFFL2b9k8 — Fran Castagnaro (@francastagnaro) June 29, 2020

https://twitter.com/GaiuuL/status/1277434763977121800 El primer finalista es Samanta

Samanta: no lo puedo creer

Nosotros:#BakeOkffArgentina pic.twitter.com/zLRspnFbUz — ⚠️Gaia⚠️ (@GaiuuL) June 29, 2020

