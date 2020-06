“Se ve muy lindo, ¡probemos!", dijo Pamela Villar al recibir el plato. Tras dar un bocado, le preguntó si él ya conocía dichos gustos, a lo que respondió que había probado en su momento las cosas por separado y que después probó las combinaciones.

“Que es innovador, no hay dudas. Lograste buenas texturas, es interesante la masa, se siente la lenteja y queda buenísima. No me convencía el tema del fernet pero esta suave, me gustó”, dijo Villa, anunciando así su aprobación.

“Es innovador, no es un postre que pediría, pero está bien hecho, es una cuestión de gusto personal", manifestó a su turno Christophe Krywonis. "No me gusta mucho el fernet y en un postre me cuesta entenderlo", agregó.

La insólita combinación generó varios comentarios en las redes. En ese marco, Tinelli sorprendió al confirmar que sigue el programa de Telefe, el canal rival al que él pertenece, con un tuit dirigido a Paula Chaves, conductora del reality pastelero.

“Me tienta la tarta, ¿le puso fernet? Confirmame”, preguntó el conductor de Showmatch. “See, el postre de Pedro”, respondió ella, en alusión a su marido, que le gusta el aperitivo famoso en Córdoba.

“Quiero hacerlo en casa. Pásame la receta, ahora que tengo varios cercanos que le entran al fernet. ¿O me lo hace Pedro Alfoso?”, inquirió el Cabezón a lo que la modelo replicó: “En la cuarentena le pegó por la cocina. Así que en breve quien te dice...”.

Cuando Damián se hizo eco del comentario de Tinelli, el conductor le respondió y le dijo que quería probar su torta.

La reacción en las redes

