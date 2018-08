Bal, golpeado

Crímenes imposibles es el nombre del film en el que Fede comparte protagónico con Carla Quevedo, Sofía Del Tuffo, Guido G’arbo y Marcelo Sein bajo la dirección de Hernán Findling. La cinta es producida por Wit Films.

En julio pasado el actor ya había sorprendido al mostrar su nuevo look. En esa oportunidad Bal subió una foto a las redes con la cabeza totalmente rapada. “Mi cabeza pelada tiene una explicación. Ya puedo contarles que en días empiezo el rodaje de Crímenes imposibles, una nueva peli que me encanta. Gracias a los productores que confían en mí para este nuevo protagónico con un personaje distinto que estoy empezando a crear”, escribió el ex participante del “Bailando”.

Papel: Bal interpreta a un detective en un thriller oscuro y psicológico.

Su personaje

El actor contó qué papel le toca interpretar en la película. “Soy un detective que tuvo un accidente en el que murió toda su familia, tiene problemas para dormir y trata de resolver crímenes que no son lógicos. De pronto, una monja se adjudica una serie de asesinatos que venía investigando el protagonista. Es un thriller oscuro, psicológico. Es un salto grande para mí, que amo el cine, el hacer dos películas en un año. Estoy muy agradecido”, explicó Federico, quien hace poco terminó de rodar Rumbo al mar, primer film junto con su padre, Santiago.