En medio de este escenario y tras bajarse del bote luego de ganar el quinto parcial consecutivo que se cumplió ayer (ver aparte), Franco Balboa expresó su malestar por la situación: “Estamos tranquilos. No tenemos nada que esconder”, dijo y le apuntó a la organización de la 42ª edición de la Regata del río Negro, calificando el procedimiento como “desastroso”.

“Oficialmente, a mí nadie me comunicó nada. Sólo se les informó a los delegados que había un solo control positivo. Y en las redes empezaron a señalarme”, contó.

El neuquino dos veces campeón de la Regata (en 2014 y 2015 junto con José Luis Guerrero) comentó que el análisis y el control estuvo muy mal hechos. “De los pocos que se hacen en el país, ninguno se realiza de esa manera. Yo vengo del campeonato del mundo. Allí se utilizan tres frascos lacrados, te los dan en bolsa y cerrados. Dos médicos participan del mismo. Yo tuve que desvestirme y orinar enfrente de uno de ellos. Acá nos dieron un frasco abierto, en una ambulancia y nos metieron en un baño químico”, se quejó.

“Estamos tranquilos. Nuestras pruebas van a ir al laboratorio. Eso lleva un procedimiento, y en cinco minutos quisieron sacarnos un resultado. Es una falta de respeto”, criticó Balboa.

“Es notable que la organización no quiere que gane una embarcación neuquina. En la primera etapa ya nos había quitado 15 segundos sin fundamento. Habíamos tomado la decisión de retirarnos como clubes pero decidimos continuar porque no tenemos nada que esconder. Por eso hicimos la prueba y vamos a seguir hasta llegar a Viedma. Creo que no están a nivel de tener un campeón del mundo”, concluyó el neuquino.

Palabra oficial

Carcassón no dio nombres

Marcelo Carcassón, director de la prueba, confirmó en el programa Radiodeportes, que se emite por LU5: “Hay un doping positivo de acuerdo con reactivos que solicitamos”, aunque aclaró: “Nosotros no informamos el nombre del implicado”, y adelantó que están a la espera de los resultados.

Ariel Basualto

“Esto fue una pantomima, todo muy desprolijo”

Ariel Basualto, jefe de equipo de Ceppron, quien también está participando de la prueba junto con su hijo Matías, dijo que el procedimiento del control antidoping fue “una pantomima”. “Para hacer una prueba de este tipo hay que tener un sustento económico porque requiere presencia de médicos –acá había un enfermero- y sobre todo laboratorios oficiales que avalen las pruebas. A nivel internacional se usan tres frasquitos, uno de los cuales se lo lleva el deportista. A Franco lo hicieron orinar dos veces y no se quedó con nada. Le dieron un vasito así nomás que incluso puede estar contaminado. Fue todo muy desprolijo”, afirmó.