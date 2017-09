Balboa metió un sprint final para la eternidad

El representante del club Cepron se mantuvo ayer en el lote de punta a lo largo de las siete vueltas y seis acarreos que tuvo la prueba de 26,2 kilómetros, para atravesar la meta en soledad. En ese momento arrojó la pala al agua en señal de desahogo, abrió los brazos y, lanzando un grito eterno, se abrazó a la conquista que puso un mojón en la historia del canotaje provincial.

Balboa, quien ya había dado muestras de su poderío el año pasado al conquistar la medalla de bronce, en Brandenburgo, Alemania, remontó una carrera tácticamente perfecta para romper primero el dominio del potente equipo húngaro que venía ganando todas las pruebas y doblegar por una diferencia de diez segundos al sudafricano Nick Notten, líder en gran parte del recorrido.

El neuquino, que en la etapa de preparación que realizó en Galicia, España, logró el segundo puesto en el Descenso Internacinoal del río Sella y hace un par de semanas atrás ganó en K1 en el descenso del río Miño, se impuso con un registro de 1h 52m 53s.

Balboa se mantuvo siempre en el lote de los cinco botes de punta e incluso llegó a estar primero promediando la carrera. Luego del último acarreo en la vuelta final, se cortó con Notten y, cuando cruzaron el puente, en los últimos 300 metros el neuquino lo superó.

Hoy debutarán en Seniors (correrán 30 km) otros dos neuquinos: Pascual Orellana (Italiano) y Florencia Llosa (Cepron), y la roquense Cecilia Collueque (26,2 km).

1er. título mundial de Neuquén. En el 97 Matías Alac fue subcampeón en Finlandia.

Dos neuquinos campeones del mundo en 14 días

Separado apenas por dos semanas, el deporte neuquino vuelve a estar en la cúspide del mundo. El 25 de agosto fue Camilo Soto, entrenador del seleccionado sub-23 de vóleibol, quien en El Cairo, Egipto, condujo a Argentina al primer campeonato del mundo de la disciplina. Ayer, Franco Balboa, en la misma división sub-23, fue quien le dio el primer título del mundo al canotaje neuquino y el segundo para Argentina tras el del velocista bonaerense Agustín Vernice, este año en Pitesti, Rumania.

Tres preguntas a...

Franco Balboa

Palista

1. ¿Cómo viviste la carrera? ¿Pudiste cumplir el plan?

Fue una carrera muy dura, me he entrenado mucho para estar aquí. La verdad que el sudafricano estaba muy fuerte, todo el tiempo me mantuve en un plan de carrera y pude hacer un buen sprint final.

2. ¿Aparecer al final fue parte del plan?

Siempre me quise mantener en el grupo de cabeza, pero en una vuelta sentía los brazos muy engarrotados y no podía alcanzar al sudafricano. En la última vuelta me tuve que jugar todo y me salió bien por suerte.

3 ¿Agradecimientos?

A Manuel Pedreras Alonso, entrenador del Kayac Tudense; me recibieron como en casa.