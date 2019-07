‚ÄúLo que Pampita le recrimina no es que bail√≥ mal, ni que est√° mal la coreograf√≠a, de hecho le puso un 8. Lo que le est√° diciendo es ‚Äėno se nota la estelaridad que ten√©s arriba del escenario en el teatro, no lo traslad√°s a la pista. Hay algo que pasa que vos no pod√©s lucirte en la pista de Showmatch‚Äô‚ÄĚ, explic√≥ Ariel Wolman.

De inmediato, Neumann se meti√≥ en la discusi√≥n y se sum√≥ a la cr√≠tica de Pampita: ‚ÄúLe falt√≥ fuerza, es verdad. No explot√≥ como podr√≠a explotar ella‚ÄĚ. ‚ÄúCoincido esta vez, no explot√≥ como ella pod√≠a explotar. Es una gran actriz, y pod√≠a poner todo ese don que tiene como actriz en la pista en una performance‚ÄĚ, agreg√≥ la rubia.

D√≠as atr√°s, √Āngel de Brito revel√≥ que Nicole se encargar√° de reemplazar a Pampita en el jurado. La modelo se ir√° de vacaciones y la panelista la cubrir√° en dos galas. Luego en una entrevista con Tom√°s Dente, Nicole asegur√≥ que ‚Äúno tendr√≠a problemas‚ÄĚ de sentarse en el jurado junto a Pampita. ‚ÄúYo siempre lo dije, la que baja a la otra persona de los eventos nunca fui yo‚ÄĚ, sostuvo la ex de Poroto Cubero, otra vez picante con su colega.

