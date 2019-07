Alfano no es ninguna bruja: negó haberle hecho gualichos a Jorge Ibáñez

“Todo un invento de una malignidad que no tiene perdón. Una pelotudez que no tiene sentido. No sé quién lo empezó. Fueron las malas lenguas o la envidia, esas cosas que he tolerado toda mi vida”, agregó Grace.

Luego, la rubia pasó a dar detalles sobre las acusaciones: “Era una cosa muy rara, como que yo había quemado en la puerta, en plena Recoleta, algo. Todo un invento. A la señora (por la madre del diseñador), pobre, le llegó eso. Las personas cuando están en un estado de vulnerabilidad les llegan cosas como que hicieron brujería y creen cualquier cosa”.

“Se dijo que quemé un vestido que me regaló él en la puerta del local en Recoleta donde hay cámaras. Se dijo que había mandado a Matías Alé, pero él era una persona conocida.... Cómo iba a ir si hay cámaras en todo Recoleta. Yo no soy estúpida”, sentenció al respecto.

Yanina Latorre no aguantó y tuvo un estallido de celos

Alfano aprovechó y reveló las internas que tuvo con Jorge Ibánez, con quien mantuvo una amistad de 9 años. “Yo cerraba siempre los desfiles de él. Pero un día me llama Jorge y me dice que Solange Cubillo no podía desfilar, que iba a desfilar Flor de la V, y me enojé. Le dije que no iba a desfilar”, reveló la angelita. En ese momento, Alfano recibió un filoso comentario de Yanina Latorre: “¡Qué poca sororidad! Sos celosa”. Lejos de ofenderse, Graciela asintió: “Soy celosa y muy competitiva”. A lo que su compañera retrucó: “Se nota porque no dejás meter una palabra. Guarden esto, dijo que es celosa y competitiva”.

Luego de ese irónico comentario, Yanina derrapó y le hizo una escena de celos a Ángel de Brito: “¿Por qué no hacés panel con Graciela sola y nosotras miramos de afuera?”. Y el conductor contestó mojándole la oreja: “¿Estás celosa, Yanina? Tengo lugar para todas”. “No, si hay algo que no soy es celosa porque sigo siendo la mejor”, tiró la esposa de Diego Latorre para cerrar el monólogo de Alfano.

