Bancos vuelven a vender dólares: ¿Qué hacer con los pesos?

Lo que también quedó habilitado el viernes fueron las transferencias en dólares, que habían sido suspendidas con las nuevas restricciones cambiarias pero luego el BCRA comunicó que “se podrán cursar sin necesidad de validación previa”. La norma anterior no dejaba a los clientes recibir acreditaciones hasta que no hubiera aprobación de la ANSES, algo que bloqueaba prácticamente cualquier operación.

La incertidumbre con la compra de divisas vino haciendo crecer al dólar blue, que trepó 11 pesos desde que se conoció el “supercepo” y cerró la semana en $145, luego de una caída de 2 pesos del viernes. Y también subieron en ese lapso los dólares que surgen de operatorias legales: el contado con liquidación aumentó más del 2% (a $145) y el dólar Bolsa más del 3% (a $135).

Banco-Central.jpg Los bancos estuvieron complicados por 10 días tras las medidas del BCRA.

Tenso ida y vuelta

El bloqueo para adquirir dólares por homebanking comenzó el 16 de septiembre, luego que el día previo el “supercepo” estableciera como restricción para comprar divisas que las personas no reciban ninguna asistencia social de la ANSES y tengan ingresos declarados.

El problema surgió porque la ANSES se negó a darle sus bases de datos a los bancos asegurando que podían hacer el chequeo de los compradores de dólares vía web. Esto volvía impracticable la operatoria porque obligaba a las entidades a procesar manualmente miles de solicitudes en pocos minutos, sumado a que el sistema del organismo se caía con frecuencia.

Ese ida y vuelta duró más de una semana, hasta que finalmente se acordó que la ANSES le dará la información al Banco Central y éste permitirá que los bancos conecten sus sistemas para hacer una validación automática de los compradores.

Desde el BCRA explicaron que, cuando un banco haga una solicitud de revisión, recibirá sólo un “sí” o “no” para la operación, pero en caso de rechazo no se informarán los motivos. Si el cliente quiere saber por qué le deniegan la operatoria, tendrá que hacer una presentación a la ANSES.

Lo que bancos validarán en ese chequeo será que los compradores de dólares:

No sean beneficiarios del Ingreso Familiar de Emergencia (IFE), Asignación Universal por Hijo (AUH), Asignación Universal por Embarazo (AUE), ni cualquier otro plan social.

Tengan ingresos declarados. Esto se decidió porque muchas cuentas tenían como única actividad mensual la compra de dólares, lo que hacía sospechar que podían ser compradores con ingresos "en negro".

No sean deudores de créditos hipotecarios UVA ni hayan refinanciado el saldo de la tarjeta de crédito a 12 meses ni cuotas de créditos personales, prendarios, o hipotecarios.

En los casos de cotitulares de cuentas bancarias, se verificará que sólo uno haga la compra.

El dólar oficial, en tanto, cerró en un promedio de 67,87 pesos. Desde este lunes, los que no compraron dólar ahorro en septiembre podrían hacerlo, si cumplen los nuevos requisitos.

Opciones de inversión

La incertidumbre que provocó la virtual parálisis para comprar dólares volvió a poner en primer plano la avidez de los argentinos para ahorrar en moneda dura. Algo entendible, considerando que los pesos pierden valor aceleradamente en un contexto de elevada inflación, devaluación y cepo cambiario.

Para los inversores tradicionales, las únicas alternativas en pesos para dar pelea en el actual escenario son los plazos fijos, de los que existen cuatro tipos:

Tradicional. En los últimos meses, el BCRA vino subiendo sus tasas, que hoy son del 33,06% para los minoristas. Su principal ventaja es que pueden hacerse a 30 días, pero no le ganan a la inflación y esto podría empeorar si ocurre un salto de precios luego que se levante totalmente la cuarentena.

UVA: Son la única cobertura contra la inflación, ya que ajustan su capital por la suba de precios más una tasa adicional del 1%. Su único problema es que el plazo mínimo es a 90 días: demasiado tiempo en un escenario de incertidumbre.

UVA precancelable: Es igual al anterior, pero se puede salir luego del primer mes. El problema es que precancelarlo hace perder el ajuste por UVA y la tasa recibida queda por debajo a la de un plazo fijo tradicional.

Dólar linked: Lanzados recientemente, ajustan según la variación del tipo de cambio oficial. Aún los bancos están analizando si van a ofrecerlos o no y con qué características (plazo, para qué tipo de cliente, y si se pagarán algún adicional más allá de la devaluación). Puede ser un instrumento interesante para cubrirse de la suba del dólar oficial (contenida por el cepo), pero no abarcará al dólar blue ni los otros legales (contado con liqui, MEP, etc.).

Para inversores un poco más sofisticados, puede haber opciones interesantes en fondos comunes de inversión (FCI) en pesos, cuya ventaja es que ofrecen liquidez inmediata y permiten entrar con un monto mínimo de $ 1000. En estos casos, se debe siempre revisar las comisiones que cobran, en cuánto tiempo permiten retirar el dinero, e intentar diversificar la inversión en distintos fondos con diferentes perfiles de inversión. Algunos de los FCI más elegidos son los dollar-linked, que invierten en bonos corporativos atados al dólar o en títulos ajustados por inflación.

Billetes-de-1000-pesos-mil-pesos.jpg Los ahorristas tienen diferentes opciones a través de los bancos para ahorrar en pesos.

Otra opción para invertir en pesos es comprar bonos ajustados por CER (inflación), algo que también puede hacerse a través de un FCI. Un título indexable clásico es el TC21, que vence en julio. Y además, algunos analistas recomiendan los Cedear, que son certificados en pesos que siguen la cotización de empresas en Wall Street, aunque se debe tener conocimientos de mercado para operarlos.

Fuera del mercado en pesos, también se pueden hacer operaciones con los otros tipos de dólares legales. En el “contado con liqui”, se pueden cambiar pesos por dólares en el exterior. Para esto, primero se compran en pesos acciones o bonos que coticen en Argentina y otro mercado internacional, luego se transfieren esos activos a una cuenta en el exterior, se venden a cambio de dólares, y las divisas quedan depositadas en la cuenta en el extranjero.

El único problema es que, para trabar esta operatoria, la Comisión Nacional de Valores (CNV) dispuso recientemente que los activos comprados en pesos deberán tenerse en cartera un mínimo de 15 días hábiles (parking) antes de poder venderlos.

Por su parte, el dólar MEP (la sigla de "mercado electrónico de pagos") o “Bolsa” se consigue comprando primero un bono que cotiza en pesos y vendiéndolo luego en dólares en el mercado local.