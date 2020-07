Moria

“ El odio y el poco cerebro que tiene le están comiendo toda la posibilidad de pasarla bien en un lugar y de ganar dinero que a todos nos hace falta”. Moria Casán Conductora y jurado del “Cantando” 2020.

Sumando más pimienta al enfrentamiento, Moria redobló la apuesta y tras la renuncia de Georgina fue letal: “Debo decir que para mí es una persona desagradable”.

Muy decorosa: Georgina le agradeció a Tinelli y dijo que su ética y palabra valen más.

“Dije que no la iba a mirar cuando estuviera en certamen porque mi retina la rechaza, pero que sí la iba a calificar. Ella renuncia porque no puede trabajar donde estoy yo y fijate que cuando me proponen ser jurado, no pregunté quiénes están porque no sería capaz de coartarle la libertad a nadie. El odio y el poco cerebro serial que tiene le están comiendo toda la posibilidad de pasarla bien en un lugar y de ganar dinero que a todos nos hace falta”, agregó.

Afilada y continuando con su punto de vista sobre la acción de la actriz, Moria consideró: “No es trigo limpio; no es una buena profesional y eso se sabe. Abandona elencos, se va, deja a sus compañeros en mala posición. Acá te demuestra que como profesional no existe”.

Categórica

Sin explayarse demasiado y sin nombrar a Moria, Barbarossa recién ayer se refirió a su renuncia a través de Instagram. “Gracias por todos los mensajes amorosos que no paran de llegar”, indicó la actriz en su posteo. Y luego agregó contundente: “Gracias por comprender mi decisión. Gracias Marcelo Tinelli, El Chato Prada y Federico Hoppe por convocarme pero mi dignidad, mi palabra, mi moral y mi ética no tienen precio”.