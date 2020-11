Barbie Simons tiene COVID y Yanina Latorre la cruzó por cómo se contagió ¿de su novio?

Ante esto, la periodista internacional salió con los tapones de punta a responderle a su enemiga. “Son todas difamaciones e inventos. Mi novio está acá hace más de un mes. Hizo su cuarentena, su hisopado antes de viajar, que no se lo piden pero se lo hizo porque es de riesgo. Se hizo otro en su domicilio y le dio negativo”, relató la blonda y luego amenazó con llevarla a la Justicia: “Va directo a una querella penal, ya estoy harta de las mentiras y especulaciones de esta mujer”.

https://twitter.com/yanilatorre/status/1326296098894458880 Ya te trato de mentiroso? Conto la verdad? De como se contagio? Se le va cayendo la careta a esta mitomana. Preguntenle quien vino, por q lo escondio y como se contagio https://t.co/jYmlUhPJFf — Yanina Latorre (@yanilatorre) November 10, 2020

“Debemos tener 3 o 4 días de contagio, no sabemos de dónde. Maxi estuvo 2 o 3 días internado en el Finocchietto porque es de riego y levantó fiebre y estaba un poco bajo de oxígeno. Pero continúa el aislamiento en casa, ya estamos mejor”, agregó Barbie, sobre el estado de salud de ella y su pareja.

“No tengo por qué contarlo en las redes, sus hijos me siguen y no queremos asustarlos. A mi abuelo no lo veo, pero no le conté para no asustarlo tampoco. No tengo por qué esconder a nadie, mi novio cumplió con todo en el extranjero”, concluyó a Simons sobre los dichos de Yanina.

Viene de lejos la guerra

Esta no es la primera vez que las famosas se pelean. Es que en los últimos tres meses, se han visto las caras por diferentes temas. En una de ella, Yanina Latorre le cuestionó a Barbie Simons el “trabajar como amiga de Pampita”, y aseguró que sólo se encarga de defender a la modelo en las polémicas que está metida.

En tanto, la panelista de LAM también cuestionó el paso de Barbie como directora de Radio Vale y contó que sólo consiguió ese puesto por haber sido novia del dueño de la emisora. Sin embargo, ella reveló que su pareja de ese momento no tenía nada que ver con la radio y se descargó con más de 10 tuits.

Por último, Yanina Latorre criticó a la rubia por haber viajado al exterior, y hasta cruzó a la producción de Hay que ver, programa en el que trabaja la periodista, ya que ellos ocultaron que no estaba en el país y que señalaron que no había faltado al ciclo porque tenía anemia. “Che, me llegan estas fotos de Barbie Simons llegando a Miami… ¡Y ella faltó ayer y hoy a Hay que ver porque tenía anemia! Ja”.

Cansada de los mensajes apuntando contra ella aseguró que viajaba a Miami por un tema de salud de su novio, y que realmente se encontraba con anemia.

“Ya me venía sintiendo mal desde el lunes, llamé a mi cardiólogo y me dijo que debía ser la anemia, que me pase el hierro. Pedí el turno para el jueves a la mañana y a la noche yo iba a viajar porque ya tenía un pasaje sacado dos días antes, cuando me enteré de la situación de mi novio que lo tenían que operar”, sentenció.

https://twitter.com/barbiesimons/status/1299396694606516224 Hola a todos❤! Ya saben que colgué por mucho tiempo mi TW pero hoy decidí volver porque tengo que aclarale algo a una mujer que está diciendo información falaz sobre mí ene los medios: @yanilatorre — Barbie Simons (@barbiesimons) August 28, 2020

https://twitter.com/barbiesimons/status/1299396762004840449 1. Mi novio de aquel momento no era dueño de radio TKM ni de radio Vale 97.5 @yanilatorre — Barbie Simons (@barbiesimons) August 28, 2020

https://twitter.com/barbiesimons/status/1299397349236707328 2. Yo decidí renunciar a mi cargo de directora porque me di cuenta que ese cargo administrativo de 10 hs al día en una oficina no me hacía feliz, y lo que me apasionaba en realidad era el lado creativo @yanilatorre — Barbie Simons (@barbiesimons) August 28, 2020

https://twitter.com/barbiesimons/status/1299397574940659713 3. Mi relación con esa pareja había terminado 4 años antes de que yo entrara a trabajar como directora @yanilatorre — Barbie Simons (@barbiesimons) August 28, 2020

https://twitter.com/barbiesimons/status/1299398148352356354 4. Daniel Hadad y José Luis Pagano, marido de @deboraplager, fueron quienes me convocaron y ofrecieron el cargo de directora, después de estar 2 años al aire en Vale 97.5, porque querían clonar el formato de radio que yo hacía en Miami, donde trabajé por 10 años @yanilatorre — Barbie Simons (@barbiesimons) August 28, 2020

https://twitter.com/barbiesimons/status/1299400361850134532 Podés opinar lo que quieras, pero si trabajás como periodista no debés dar información errónea; y si lo hacés, después tenés que salir a aclarar @yanilatorre — Barbie Simons (@barbiesimons) August 28, 2020

https://twitter.com/barbiesimons/status/1299400996293152768 Si no hubiera estado preparada, hubiera sido imposible lograr lo que conseguimos con radio Vale 97.5 en esos años, que fue convertirnos en la n°5 más escuchada del país. @yanilatorre — Barbie Simons (@barbiesimons) August 28, 2020

https://twitter.com/barbiesimons/status/1299402266596773888 No creo que mi CV sea mediocre, ni el de ninguna persona lo sea. Pero, ¿sabés lo que sí es mediocre? hacer una carrera en base a agresiones e información falsa. Eso es MUY lejano a lo que yo quiero hacer en la vida. @yanilatorre — Barbie Simons (@barbiesimons) August 28, 2020