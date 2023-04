Espectáculos La Mañana Barbie Vélez Barbie Vélez mostró cuál es el tatuaje que se hará a pocas semanas de ser mamá

La modelo e hija de Nazarena Vélez mostró a sus seguidores en Instagram los tatuajes que tiene en mente realizarse.







Barbie Vélez.

A dos meses de haberse convertido en mamá de Salvador, su bebé con Lucas Rodríguez, Barbie Vélez les mostró a sus seguidores de Instagram los diseños que tiene ganas de tatuarse.

"Me quiero tatuar. Tengo varios tatuajes en mente. Me quiero tatuar, pero no sé en qué parte del cuerpo, me pasa eso. Porque acá, en estos lugares (muestra las muñecas) que es en donde más se hacen, ya estoy como escrita. Bueno, no sé", expresó la modelo, en confianza con sus fans, a través de sus historias de Instagram.

En la misma línea, mostró algunos de los diseños que le gustaría llevar en su piel. "Me quiero hacer ‘Salvador’, y no sé si el horario de nacimiento. Me quiero tatuar algo relacionado con Darwin, no sé si una patita o algo así. Lo que pasa es que tampoco sé si hacerme tanto, como que me quiero hacer, pero que no quede mucho, ¿entienden? Y me quiero hacer las iniciales de mi familia. ¿Qué dicen? No sé en dónde hacerme para que no quede demasiado", sumó, dubitativa.