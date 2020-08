Barcelona confirmó al nuevo entrenador, que "contará con Messi"

Como se preveía, el holandés Ronald Koeman será el próximo entrenador del Barcelona , tras el despido de Setién luego del papelón histórico en la Champions League. El presidente culé Bartomeu anunció que el ex defensor es el elegido para dirigir al FC Barcelona en el curso 2020/21. Sólo quedan pequeños detalles para que sea oficial: "Si nada se tuerce, Koeman será el entrenador del Barça la próxima temporada. Conocemos cómo piensa y su filosofía", explicó el madamás del Barcelona, que, obviamente, habló de Leo Messi en medio de los rumores de salida.

https://twitter.com/FCBarcelona_es/status/1295794055264305155 @jmbartomeu: "Si nada se tuerce, Koeman será el entrenador del Barça la próxima temporada. Ya conocemos cómo piensa y su filosofía" pic.twitter.com/NWCBSCO24j — FC Barcelona (@FCBarcelona_es) August 18, 2020

Esto se suma a las palabras del propio entrenador, quien aseguró que "es el momento de dirigir al Barcelona". Koeman no esquivó a la prensa a la salida de una reunión y, más allá de que intentó ser mesurado, admitió que "solo falta la firma" para que se convierta en nuevo entrenador del Barcelona, ciudad donde regresó este mismo martes, apurado por la crisis que desató el 2-8 ante el Bayern Munich por la Champions en el equipo de Mesis y compañía.

"Este es el momento de aceptar el cargo de entrenador del Barcelona. Me gustaría, pero aún no es definitivo. Un acuerdo es definitivo cuando se estampan las firmas en el contrato, solo entonces es cien por cien seguro. Falta la firma", explicó el holandés, que convirtió el gol que le dio la primera Champions al club culé, en 1992.

Siempre sonriente, Koeman agregó, desde dentro de su vehículo, que le "encantaría" poder decir algo, pero "ahora no es un momento razonable". "No hay aún una claridad total, así que lamentablemente tenemos que esperar. No puedo decir nada más", remarcó el holandés.

Koeman negocia entonces su salida de la Selección de Holanda, que tenía buenas proyecciones rumbo a la Eurocopa 2021 y el Mundial de Qatar 2022, con una camada joven, gracias a una cláusula que le permite rescindir su contrato si le llega una oferta del Barcelona.