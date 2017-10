Barón, contra Youtube por censurar "QLO"

“#Querido @YouTube de Maluma hasta Nicki Minaj cientos de videos internacionales mucho más hot. Sacame la censura a #QLO, no seas ridículo!”, se quejó la novia de Juan Martín del Potro, que no pudo evitar su enojo pese al triunfo del tenista en el Abierto de Estocolmo.

“Youtube, si censuran QLO, censuren todos”, exigió en otro posteo. “¿Por qué los QLOS del reggaeton que “adornan” a los chabones están permitidos?”, inquirió antes de tildar de machistas a quienes gestionan el canal.

“Estamos intentando resolverlo de buena manera con Youtube. Dudo que quieran que caiga en tanga megáfono en mano al grito de ‘liberen nuestros Qlos’”, advirtió en medio de la catarsis 2.0 que incluyó la réplica de comentarios de seguidores que le hicieron el aguante. “Tu video es justamente sobre apropiarse de algo que es nuestro, y el de otros hombres (no censurados) es lo opuesto; cosifican a la mujer! Lo que me enoja es que el video no es sexual. Un qlo no tiene por qué ser sexualizado. Están bailando, nada más”, expresó una internauta.

Furor

En menos de 48 horas “QLO”, segundo corte del CD La tonta, obtuvo más de 700 mil reproducciones. En las imágenes se puede ver a la actriz cantando y bailando muy sexy con un look ochentoso.

“‘QLO’ la escribí un día que puse una foto en Instagram y me empezaron a reputear porque estaba en culo, como suelo estar en la vida. Y era tal la catarata que fui a buscar un cuaderno, una lapicera y empecé a anotar. ‘Ya cansó’, ‘No va más’, ‘Estás grande’, ‘Queda feo’, ‘Son tan pocas tus neuronas que sólo mostrás el culo’. Toda la letra de ‘QLO’ es básicamente organizar los comentarios y hacer que rimen. Y en el estribillo vomité que me chupa un huevo todo eso básicamente”, explicó Barón sobre la letra de su canción.

Actualmente la nueva estrella pop se prepara para presentar su disco el 8 de noviembre en La Trastienda.