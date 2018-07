Sin vueltas, la actriz habló sobre su inminente debut en Bailando 2018 y las posibilidades de que el joven cordobés sienta celos. “Está todo bien con Rodrigo. Tiene que haber fuego con el bailarín, una química. Que digas ¡guau! Que se toquen, que se besen, que se giren… apasionados. Qué le va a dar celos si hizo una película en la que tuvo sexo con 68 mujeres. Yo fui la número… 67, jajaja”, bromeó en una nota con Nosotros a la Mañana.

La cantante también hizo referencia a su intimidad con Romero, en directa alusión a los comentarios de Macarena la exmujer del cordobés, quien dijo que su relación era solo buen sexo. "Yo le dije a él que Jimena se quedó enamorada de su cama… Él es muy mujeriego. Es sólo puro fuego”, había disparado la Macarena al enterarse del flamante romance que nació en un set de filmación.

“Yo no estaría con nadie que no me guste nadie en la cama. Ni soltera ni en pareja, tengo 31 y un pibe. Imaginate que si no, sería una boluda total. Soy una mina muy sexual y no estaría con un zopenco que no me atienda bien”, aseguró Barón sin pelos en la lengua.

Ayer, Jimena estuvo en el debur de Los especialistas del show, señaló que "el viaje fue una prueba de fuego". "¡El baño! El baño, como que al toque dije… No, increíble, fue todo muy bien", expresò con humor.

Luego un poco más seria añadió: "Me daría pena que cualquier quilombo opaque el trabajo que hizo en la película de Rodrigo. Nunca me había pasado algo así con un compañero”.

