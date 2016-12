Patrocinado por Mariano Recalde, el ex panelista de 6,7,8 inició un multimillonario juicio contra Radio y Televisión Argentina. Acusa al cambio de gobierno por su situación.

Barone demanda al Estado: dice que lo estigmatizaron y no tiene trabajo

Orlando Barone fue una de las espadas mediáticas más reconocidas de La Tanqueta, mote bélico que adoptó la nave insignia del “periodismo militante” en la TV Pública, 6,7,8. Cristóbal López fue socio inmobiliario de los Kirchner y dueño de algunos de los medios más cercanos en sus conceptos al anterior gobierno. También fue el adquirente, con su Grupo Indalo, de la productora del programa estrella de la TV Pública: Pensado Para Televisión (PPT). El abogado Mariano Recalde es un dirigente nacional de La Cámpora, invitado asiduo a 6,7,8, ex presidente de Aerolíneas Argentinas y ex candidato a jefe de Gobierno porteño.

Los destinos de estos tres actores claves de la era kirchnerista se entrelazan hoy en un expediente judicial, radicado en el Juzgado Nacional de Primera Instancia del Trabajo N° 65: Barone inició un juicio contra la empresa de López, PPT, y contra Radio y Televisión Argentina (RTA), porque el cambio de gobierno y el retiro del aire de 6,7,8 lo dejaron sin trabajo. Su abogado patrocinante es Mariano Recalde, uno de los pocos camporistas que quedaron sin cargos en el Congreso o el Parlasur.

Argumentos. Como parte de la demanda, Barone y su representante legal argumentan que una de las consecuencias de su paso por la TV Pública es que hoy es estigmatizado y ello condiciona su capacidad de continuar ejerciendo su profesión. De hecho, según revelaron a PERFIL fuentes con acceso al expediente, como argumento en favor de una compensación económica cita las palabras del actual presidente de la Nación.

“¿Qué te han hecho Daniel?, parecés un panelista de 6,7,8, no dejás de decir mentiras”. La recordada chicana de Mauricio Macri, ante una pregunta sobre Aerolíneas Argentinas, durante el debate presidencial con Daniel Scioli, aparece en la demanda del ex panelista del programa favorito del kirchnerismo. Se presenta como una muestra de que los nuevos tiempos políticos lo han convertido en una suerte de paria mediático.

Según indicaron especialistas en derecho laboral que analizaron la demanda, llama la atención que no se haya fijado una cifra final en el reclamo judicial. Hay distintos rubros enumerados pero no un balance total de la compensación pretendida. Sin embargo, estas mismas fuentes no dudaron en calificar el pedido monetario implícito en la presentación como “multimillonario”.

En tanto, Barone y su abogado no estuvieron disponibles durante la semana para responder a las preguntas de PERFIL, a pesar de que hubo insistentes pedidos.

Barone no es el único que inició acciones judiciales contra a la productora PPT tras la salida del aire de 6,7,8. Lo propio hizo también el ex conductor Jorge Dorio, pero en su caso está avanzando en una negociación para alcanzar un arreglo extrajudicial.

Otros “periodistas militantes” también han iniciado demandas contra Radio Nacional. Según informó el sitio Border Periodismo, los ex 6,7,8 Carlos Barragán y Nora Veiras iniciaron demandas de 4 y 3 millones de pesos, respectivamente, contra la emisora pública.