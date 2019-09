Barrio Progreso: le robaron una bici y equipo de pesca valuados en más de $120 mil

“Apenas llegamos llamé al patrullero de la cuadrilla y vinieron, después vino Criminalística y me acerqué a hacer la denuncia en la Comisaría Tercera, más que nada por si después publicaban en algún lugar los elementos para venderlos”, explicó el hombre. Si bien anteriormente habían intentado entrar a su vivienda, es la primera vez que llegan a concretar el robo.

Al ser consultado por la mecánica del ingreso, Nicolás explicó que la parte del portón que fue dañado no tiene signos de haber sido barreteada, sino que los delincuentes la patearon o le pegaron con uno de sus hombros para poder abrirla.

“El robo de lo material molesta porque uno hace un esfuerzo para conseguirlo, yo me dedico a la pesca con mosca y de acuerdo con los precios de ahora, los equipos que me robaron están casi 90 mil pesos, mientras que la bici está entre 30 y 35 mil”, aseguró Nicolás. “Justo me había anotado para hacer una carrera de los Siete Lagos en noviembre, la bici todavía la estoy pagando”, se lamentó el hombre y pidió colaboración de la comunidad si llegan a observar alguno de los elementos que le robaron siendo ofrecidos por redes sociales o grupos de compra y venta.

LEÉ MÁS

Demoraron al hijo de Teresa Godoy por facilitación de prostitución