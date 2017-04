Bauza cargó contra la AFA: "Tapia no tiene idea de lo futbolístico"

“Yo estaba afuera de la Selección desde antes que estos dirigentes asumieran. Como así ya estaba mi reemplazante. Si no me sacaron antes fue porque le ganamos a Chile. Si no, me echaban antes”, dijo Bauza. El ex entrenador sostuvo que Claudio Tapia le remarcó, la primera vez que se reunieron, que “querían cambiar de rumbo”.

Sobre la nueva dirigencia de AFA, el Patón fue duro: “Cuando comenzamos a hablar de lo futbolístico, Tapia no me dijo nada porque no tienen idea de lo futbolístico. Son sindicalistas. No lo digo en forma peyorativa, pero es la verdad”.

Además, aseguró que lo echó Daniel Angelici. “Tapia me dijo que la decisión la tomó él, cosa que tampoco es tan así. Obviamente, la tomó Angelici”, indicó. Sobre Jorge Sampaoli, que seguramente será su reemplazante, opinó: “No está mal que Sampaoli hable, no me parece bien que no lo blanqueara. En una de las conferencias recientes lo negó diciendo que había un técnico trabajando, cuando yo sabía que hacía varios meses venía hablando con determinados dirigentes”.

Respuesta oficial

El presidente de AFA, Claudio Tapia, le respondió al DT: “Los hombres de bien dicen las cosas personalmente. Tuvo la oportunidad de hablar conmigo y no me dijo nada”. Y agregó que no habló con Sampaoli cuando Bauza era el entrenador. “Está equivocado. Él dejó de ser técnico mucho tiempo antes. Fue la primera decisión que tomé como presidente (de AFA)”.