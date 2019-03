Buenos aires. “Cuando no tenía la posibilidad de ir a entrenar, mi mamá amasaba pan en un horno de barro y salía a vender con mis hermanos; ella siempre me ayudó y estuvo conmigo, desde que arranqué en Talleres”, reveló en nota con TyC Sports Emanuel Reynoso, quien fue titular en los últimos dos partidos de Boca y autor del mejor gol de la última fecha de la Superliga ante San Martín de Tucumán. Aseguró, luego, que el tema de casi no haber jugado cuando Guillermo Barros Schelotto era técnico de Boca “ya fue”.