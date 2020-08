Belén Pouchán varada en el aeropuerto de Emiratos Árabes

Después de sufrirlo, la ex particiante del “Bailando” dio detalles de la pesadilla que vivió. “Me apartaron y me explicaron que no podía irme a España porque no tenía los papeles, no podía volver a la Argentina porque no hay vuelos y tampoco podía quedarme en Dubai porque se me vencía la visa el 10 de agosto. Entonces me tiraron una maravillosa opción: ‘Elegí algún país que no necesite visa y andá, como Hong Kong’”, recordó la rubia.

“Se me reían”

La también acróbata contó que no estaba dispuesta a tomar esa alternativa, porque no tenía plata para pagar ese último destino y no se podía ir.“No me daban explicaciones, se reían. Había gente que hablaba en árabe, otros en inglés...”, reveló sobre la tremensa situación. Afortunadamente, consiguió una mano de parte de un amigo de Dubai: “Se recorrió todas las oficinas para que me dejaran salir (del aeropuerto) y lo consiguió”.

“Es todo muy loco lo que me está pasando, es para una película”, aseguró Belén, que aún está en Emiratos Árabes. La blonda actualmente se encuentra en un hotel que logró que le pagara la aerolínea durante tres días.

En los próximos días, Pounchán tendrá que gestionar una nueva visa laboral y, mientras tanto, mantenerse por su cuenta.