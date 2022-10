Benjamín Vicuña contó los secretos de su relación con Pampita

El motivo de la reunión fue debido a un evento de una fragancia que patrocina a ambos. Allí, se juntaron Pampita y Benjamín Vicuña , quienes tuvieron cuidado de no mostrarse demasiado cerca para evitar que alguna cámara los capture juntos.

A raíz de esta presencia compartida, el actor dialogó con Intrusos e hizo mención sobre lo que significaba compartir este tipo de eventos con su ex pareja. “No es la primera vez que pasa que se juntan con Carolina en un evento” , le comentó el periodista.

Benjamín Vicuña y Pampita.mp4

Mientras ambos veían a Pampita siendo entrevistada, entre risas la elogió por la posición que había elegido para la nota: “Ella se puso con el cartelito atrás, ella sabe…”.

Pese a que Benjamín encaró para otro lado, el notero lo encaminó para consultarle sobre cómo se llevan. “¿Pero hay buena onda?”, consultó. “Sí, te juro por Dios que no tenía idea que estaba, tampoco es una coincidencia, hay mucha gente. Me parece que está bueno poder compartir laburos”, expresó el actor.

“Pero no es algo incómodo, son familia…”, tiró el periodista que le estaba haciendo la entrevista a Vicuña. “No, ¡qué va a ser incómodo! Incómodas son otras cosas”, respondió dejando en claro que se llevan bien.

Benjamín Vicuña compartió evento con Pampita.webp

Por su parte, Pampita también fue consultada por el hecho de compartir espacio con su ex. “Algún día ustedes se van a acostumbrar porque para nosotros es muy normal”, declaró la modelo haciendo alusión a que no le genera nada extraño la presencia de Benjamín Vicuña.

“Somos familia. Va a pasar que nos van a seguir encontrando y no pasa nada. No hay nada que llame la atención. No es incómodo. Hay muchas marcas que nos invitan juntos a los mismo eventos. Así que es algo normal”, concluyó Pampita con el objetivo de que dejen de consultarle por el tema.