Por qué a Benjamín Vicuña le dicen "El Tapir" y quién le puso ese apodo

“¿Tenés algún apodo extraño que no se sepa?” , le preguntó Diego Ramos , quién es parte del programa. “ Mira en una época Peter Lanzani me puso 'El Tapir''' , le respondió el artista chileno, causando risa entre los presentes. “¿Por qué?”, preguntó sorprendido. “Googlealo”, le respondió pícaro el artista trasandino. “Googleen ya”, ordenó la conductora siguiéndole el juego.

Benjamin Vicuña tapir 2.jpg

“No, suena muy agrandado. La verdad es que se hacer muy bien el sonido de los tapires”, respondió Vicuña, sorprendiendo todavía más a todos, que incrédulos se empezaron a reír a carcajadas ante la imitación del tapir.

“¿Cómo sabes cómo es el sonido de un tapir?”, le preguntó Diego Ramos tentando. “Sos raro Benja, sos raro. No estás bien vos”, opinó Flor entre risas antes de agregar: “Están en peligros de extinción, así que podrías hacer un documental doblando tapires”.

Tapir Benjamín Vicuña.mp4 Fuente: América TV

“A mí me gusta los sonidos, imito muchos sonidos”, insistió Benjamín Vicuña. “¿Te sale el del pedo?”, le preguntó con picardía Flor Peña. “No (Risas), me sale el delfín, pero tengo un poco trabada la mandíbula. No me hagan hacer estas cosas. Puedo hacer un dinosaurio también…”, aseguró el chileno mientras intentaba imitar al dinosaurio sin mucha suerte: “Me salió más la tapira”. “Nadie vivió en la época de los dinosaurios, así que puede ser cualquier ruido”, lo defendió Diego Ramos. “Estuvo en colegio de hombres, entonces todos los sonidos que se me ocurren son barbaridades”, agregó Vicuña, cerrando el tema.

El artista chileno y Peter Lanzani trabajaron juntos en La Dueña, la novela que significó la vuelta de Mirtha Legrand a la ficción, después de muchos años.