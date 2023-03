Benjamín Vicuña se rapó y contó las inesperadas razones

Ayer, viernes 10 de marzo, Vicuña sorprendió a todos con una foto suya en la que se lo ve muy distinto . Con la cabeza totalmente rapada y una barba incipiente, Benjamín se fotografió con un semblante muy serio que habría preocupado a más de uno si la imagen no hubiera estado acompañada de la leyenda "pre rodaje".

Benjamín Vicuña se rapó.jpg El personaje que interpretará en El silencio de Marcos Tremmer obligó a Benjamín Vicuña a raparse.

En las próximas semanas este desafío llevará a Vicuña a instalarse un tiempo en Uruguay, donde se llevará a cabo parte de la filmación. Consultado por el medio TiempoX de Chile, el actor expresó qué siente frente a este nuevo desafío actoral. “Debe ser la película más difícil de mi vida, es un proyecto muy importante, un drama que me tiene comprometido”, le dijo Vicuña al portal chileno.

“Creo que a mi edad he vivido cosas fuertes que me han marcado y, en este caso, la película habla de cosas dolorosas que, bueno, sí me debo hacer cargo, son cosas que suceden”, explicó Benjamín sobre los ribetes de su personaje que tocan fibras muy íntimas de su vida personal.

Como el rodaje lo llevará un tiempo lejos de Argentina, antes de comenzar sus jornadas de filmación en Uruguay el actor decidió pasar unos días en Buenos Aires. Allí, se dedicó a disfrutar a pleno de Amancio, Magnolia, Benicio, Bautista y Beltrán, los hijos que tuvo con sus ex parejas, Pampita y la China Suárez.