Berra: "La semana que viene puede definirse"

“En el caso de Manolo no tenemos problemas, es más, me gusta que juegue un año más en el Federal A. No me molestaría verlo en Cipo, ya jugó ahí. En el caso de Jeldres, a nosotros nos interesa contar con él para el Amateur, si ellos lo quieren, veremos”, dijo Gastón Sobisch, Presidente de Independiente

“Tengo buenos recuerdos”

Consultado sobre qué le genera su posible retorno al Capataz, Berra contó: “Tengo buenos recuerdos, buenas campañas y compañeros. Estuvimos cerquita de pegar el salto, del ansiado ascenso en el 2010”, rememora.

Si cruza el puente, no volverá a coincidir con César Medina, otro ex al que Cipo tenía en carpeta y con el que viene de ser compañero en Rojo, pues el defensor esta semana anunció su retiro. “Lo de César me sorprendió pero son decisiones personales, es difícil retirarse de un día para el otro. Tengo los mejores recuerdos de él, pasamos lindas etapas en Cipolletti, esta última en Independiente fue dura pero siempre dimos lo mejor”, resalta Manolo. “A todos los clubes que voy quiero jugar y sumar, tengo al mínimo para una temporada más”, culmina el gran capitán.