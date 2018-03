Billi Godoy pelea por el título mediano de África

El boxeador de Centenario acusó en la balanza un peso de 72,200 kilos, mientras que su rival africano registró 300 gramos más, 72,500 kilos.

“Sé que no es fácil, pero me siento física y mentalmente en perfectas condiciones. Espero que todo me salga bien, para poder llevar una valiosa victoria para mi país”, expresó el Niño Godoy.

Defensor del título

El ex triple campeón neuquino, con un récord de 40 peleas, 36 victorias –con 17 nocauts- y 4 derrotas, se presentará en el cuadrilátero del estadio Ramatex Hall, de la ciudad Windhoek, esta noche a las 22 (a las 17 en horario argentino), en Namibia.

El rival del Billi, Kautondokwa, es el campeón defensor y se encuentra invicto con 16 peleas, de las cuales 15 las ganó por nocaut.

Billi Godoy. Boxeador neuquino

1. ¿Cómo te imaginás la pelea?

Me imagino que va a ser una pelea dura y voy a tener que estar veloz, porque esa va a ser la clave para llevarme la victoria.

2. ¿Te intimida el récord del Ejecutor Kautondokwa?

No, si hubiese sido un par de años atrás, capaz que sí. Pero a esta altura de mi carrera sé que no hay récord fácil en el primer nivel.

3. ¿Qué es lo que te preocupa más del rival?

Que es un boxeador que tiene la mano pesada, y voy a tener que trabajar muy despierto y tratar de que sus golpes no impacten de lleno en mi rostro.