Billi: "Siento que se me van a abrir puertas para soñar de nuevo"

Ricardo Galasso

galassor@lmneuquen.com.ar

Neuquén.- Luego de la victoria que logró dos semanas atrás en El Coliseo de la Banda, en Santiago del Estero, por nocaut en la cuarta vuelta ante el local Diego Díaz Gallardo, Billi Godoy siente que está nuevamente de pie, con la energía y la motivación suficientes para volver a los primeros planos. “Esta pelea no la pedí. Me la mandó Dios y es un triunfo muy importante que me abrirá muchas puertas”, contó el Niño, que, asegura, encontró allí el incentivo que le estaba faltando para recuperar su mejor versión.