Blandi: "Parece que llevo 40 años sin meter un gol"

Blandi, de 29 años, lleva tres encuentros sin anotar (1-1 vs. Temperley en octubre del 2018) y en la última presentación contra Independiente falló un penal.

“Entiendo que es normal que se arme revuelo cuando no marco en dos o tres partidos. Ojalá que el fin de semana rompa la racha, pero sobre todo que el equipo gane para tener un premio por el esfuerzo que venimos haciendo”, reconoció.

La mala racha en los penales

Además, el atacante resaltó: “En cuanto a los penales, me ha tocado errar y convertir. Siempre pensé de la misma manera y por mi personalidad agarraré la pelota y me haré cargo. Igualmente eso no lo decido solo, somos un grupo y si otro compañero tiene confianza podrá encargarse. Eso lo veremos en el momento”.

“Somos 11 los que entramos a la cancha y tenemos que hacer todo: atacar, defender y ayudarnos”, explicó. San Lorenzo necesita vencer a Newell’s, pues acumula 9 partidos sin victorias, 7 de ellos durante la gestión de Almirón, entrenador con el que aún no ganó .